東灣Union City一名婦人涉嫌於週日晚在家中槍殺丈夫,已被警方拘捕。

警方於晚上10時15分接報,到達Feldspar Court 4300號路段一幢住屋調查,抵達後發現一名57歲男子身中多槍死亡。

警方在兇案現場發現兩人,包括死者的妻子,警方懷疑她涉案已將她拘捕。

當局尚未公布死者和疑兇的身分,Union City警局兇殺組已接手調查。

