南灣韓裔女子涉訛稱遭家暴 趁警方拘捕男友時偷走財物

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Mountain View一名韓裔女子涉嫌報假案，指自己被未婚夫家暴，在警方拘捕該名男子時，她就取走男子家中的所有財物，警方上星期拘捕該名女子。

Mountain View警方6月7日在Palo Alto拘捕了44歲的Sunmee Kim，懷疑她涉及多宗的詐騙案。

警方指 今年1月份，Kim利用假名報警指，她被未婚夫襲擊，當警方調查時，Kim拒絕提供她的個人資料及聯絡方法。

警方後來拘留了Kim口中的未婚夫，不過這名男子堅稱與Kim不是情侶關係，只是室友。

警方後來證實男子並無犯罪，將他釋放，警方指，當男子回家後，Kim已經清空男子的財物，Kim亦已經離開。

調查員於是在深入調查，懷疑Kim與其他幾宗在加州發生的類似案件有關，同時亦發現南加州橙縣及洛杉磯亦在通緝Kim。

警方指，Kim不斷利用假名，接近不同的受害人，不排除會有其他受害人，呼籲受害人與Mountain View警方聯絡。

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