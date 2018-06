南灣韓裔女子涉訛稱遭家暴 趁警方拘捕男友時偷走財物

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Mountain View一名韓裔女子涉嫌報假案,指自己被未婚夫家暴,在警方拘捕該名男子時,她就取走男子家中的所有財物,警方上星期拘捕該名女子。

Mountain View警方6月7日在Palo Alto拘捕了44歲的Sunmee Kim,懷疑她涉及多宗的詐騙案。

警方指 今年1月份,Kim利用假名報警指,她被未婚夫襲擊,當警方調查時,Kim拒絕提供她的個人資料及聯絡方法。

警方後來拘留了Kim口中的未婚夫,不過這名男子堅稱與Kim不是情侶關係,只是室友。

警方後來證實男子並無犯罪,將他釋放,警方指,當男子回家後,Kim已經清空男子的財物,Kim亦已經離開。

調查員於是在深入調查,懷疑Kim與其他幾宗在加州發生的類似案件有關,同時亦發現南加州橙縣及洛杉磯亦在通緝Kim。

警方指,Kim不斷利用假名,接近不同的受害人,不排除會有其他受害人,呼籲受害人與Mountain View警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。