【KTSF 游瑋珊報導】

一名女子週一早上在舊金山渡輪大樓(Ferry Building)試圖搶走一名幼童,公眾協助制伏該名女子,警方已扣留涉事女子問話。

懷疑試圖搶走一名兩歲半男童的女子,被制伏後坐在地上。

事發在早上9時半左右,有商戶形容,最初聽到有人大叫,之後附近店舖兩人前來幫忙。

目擊者Kathryn Brega說:”我聽到角落有人喧鬧,有女子叫喊:’這是我的孩子!’”

兩人制伏搶孩子的女子,那女子試圖站起逃走,另一名男子也來按著她,直至警方到來

受害母子受驚但沒受傷,警方表示,會跟渡輪大樓方面研究,在該處加派警力,而目前已扣留涉事女子調查。

警方會根據該女子的精神狀態和意圖,再決定或涉及的控罪。

