【KTSF】

來自東灣San Pablo市的一名25歲女子,週一下午在南灣聖荷西市的17號公路上,被發現在炎熱天氣下,與只有兩個月大的女兒身處車中睡覺,女子涉嫌危害兒童兼醉酒駕駛被捕。

被捕女子名叫Arianna Rolling,當時一名拖車司機在280公路以南的17號公路北行線的路邊,發現該名女子身處車中睡覺,司機見狀致電報警。

加州公路巡警到場,發現車內有一名女嬰不斷在流汗和氣促,當時氣溫高達華氏90度。

女嬰已送院檢查,目前情況良好。

Rolling涉嫌醉酒駕駛、危害兒童和妨礙警員執法被捕。

