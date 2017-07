By

南灣Palo Alto市一名53歲婦人涉嫌週六晚醉酒駕駛,導致車上一名乘客死亡,另一人受傷,已被警方拘捕。

事發於晚上10時40分左右,地點在El Camino Real 3300號路段,Vera Shpilman涉嫌醉酒駕駛及駕駛汽車致他人死亡已被捕。

車禍涉及兩輛汽車,其中一輛汽車有兩名乘客需要由救援人員撬開車箱救出。

兩人救出時都有受傷,其中一人送院後不治,死者是80歲婦人Lyubov Rapoport,居住在Palo Alto市。

當局稱,Shpilman當時駕車向南行駛,汽車突然轉出行車線,撞上停在路邊的一輛汽車。

之後,Shpilman的汽車被另一輛南行的汽車撞上,Shpilman在車禍中沒受傷。

