大法官提名人被指涉企圖強姦 女事主受訪公開細節

By

【i-CABLE】

聯邦最高法院大法官提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)被指在高中時期,企圖強姦一名女子,指控正值參議院司法委員會,即將表決他的提名,委員會主席批評指控有政治考量,無意延期表決。

51歲、在加州帕羅奧圖大學擔任心理學教授的福特(Christine Blasey Ford)接受《華盛頓郵報》訪問時披露,30多年前,當時15歲的她在馬里蘭州一次派對中,被17歲、酒醉的卡瓦諾鎖在睡房,按在床上、脫去衣服企圖強姦,更被對方用手捂著嘴巴、不讓她求救,當時她想過會被殺死,直至卡瓦諾一名朋友跳到床上,她才趁機逃脫,但就成為一輩子陰影。

《華盛頓郵報》報道,早在7月初,卡瓦諾獲總統特朗普提名接替退休大法官肯尼迪前,福特已接觸他們,並在月底以筆名致函參議院司法委員會民主黨領袖范士丹(Diane Feinstein),信件其後先後轉到聯邦調查局及白宮,白宮上周公開予全體參議員。

福特指因為懼怕報復及輿論攻擊,原本不打算公開身份,但最終認為公民責任更為重要,願意親身講述經歷。

卡瓦諾當時否認指控,指自己不論在高中或是任何時間都沒有做過這種事,保守派的卡瓦諾今月初已出席參議員司法委員會聽證會,委員會週四將表決提名,民主黨領袖要求延遲確認程序,直至調查完成。

屬於共和黨的委員會主席格拉斯利就批評福特此時「現身」是有政治考量,無意延遲表決,但希望在表決前聯絡福特及卡瓦諾。

現時共和黨在委員會中,只有一席優勢,委員之一、共和黨籍的弗萊克認為應該先請福特作供,即使委員會通過了卡瓦諾的提名,還要經參議院全體大會表決,若確認程序有延期,很大機會會延至11月中期選舉後,屆時共和黨或未能保持現時的優勢。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。