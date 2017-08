By

亞利桑那州一名28歲女子涉嫌性侵犯兩名幼童,並在網上出售這些視頻,已被警方拘捕。

涉案女子Keri Harwood居住在New River市,於週日被捕,她涉嫌觸犯5項性侵犯未成年兒童等多項控罪。

法庭文件顯示,警方是從Harwood的朋友獲得線報,後者因為要幫Harwood玩Pokemon Go電子遊戲,因而獲Harwood准許登入其電子郵箱,結果意外發現這些視頻。

Harwood目前仍被扣查,保釋金定為15萬元。

