Tiffany Li涉謀殺前男友案 預審裁定被告須受審（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Milbrae市27歲男子Keith Green命案,開預審庭有結果,被控謀殺前男友的華裔女子Tiffany Li,以及她的現任男友Kaveh Bayat,必須接受正式審訊。

30歲的Hillsborough居民Li和她29歲男友Bayat被控謀殺Li的前任男友Green,法官認為有足夠證據,兩人必須接受陪審團審訊。

去年4月,Li和死者相約在Millbrae市一家餐廳討論有關他們兩個女兒的撫養權,死者之後失蹤,他的屍體一個月後在Sonoma縣101號公路外被人發現。

探員在庭上作證說,死者失蹤當晚曾到過Li家,當晚他手機通訊可以追踪到 Li的寓所。

Li要求保釋候審,法官將保釋金定為3,500萬元,San Mateo縣地檢官表示,到今晨為止,Li仍然被扣留,未曾保釋外出。

除了Li和Bayat之外,案中另一名被告,40歲的Oliver Adella放棄初審的權利,將會接受陪審團審訊。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。