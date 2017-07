By

視頻網站YouTube上點擊率最高的歌曲,不再是韓流Psy的Gangnam Style。

破紀錄的是Wiz Khalifa於2015年收錄在電影《Furious 7》原聲帶的《See You Again》,至今已有超過28億9千多萬次播放紀錄,比高居榜首5年的《Gangnam Style》,點擊率高約200萬次。

Khalifa寫《See You Again》是為向《Fast and Furious》系列電影的已故影星Paul Walker致敬,Khalifa發聲明表示,很高興歌曲啟發和影響到許多人。

