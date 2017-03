英國連爆襲擊案 目擊證人講述警員被刺經過

By

英國國會大廈附近發生連串襲擊案,有警員在國會大廈外被一名男子用利刀刺中,目擊證人向美聯社講述事發的情形。

目擊證人Rick Longley稱, 當時他與友人正步行往車站,突然聽到一聲巨響,一名男子,或有人撞車,期間有途人被車撞。

他說,被撞的途人就躺在地上,之後人群開始聚集在大笨鐘對開的鐵閘外,接著,一名持刀男子在他右肩擦身而過,之後開始刺向警員。

另外,Daily Mail記者Quentin Letts接受BBC電視台稱,他看到一名黑衣男子在國會大廈外襲擊一名警員,之後他還試圖闖入下議院,但被警員開槍擊中。

Letts表示,看到黑衣男手上持有一件有如柱子的物件,期間有數名身穿黃色制服的警員上前,接著其中一名警員倒下,Letts看到黑衣男揮動手臂,狀似刺向警員。

其他警員接著奔跑求援,黑衣男則向著下議院的入口方向前行,期間兩名身穿便服的持槍男子向他呼喝,狀似向他發出警告,但黑衣男沒有理會,兩名便服男子接著向他開出兩至三橋,黑衣男應聲倒下。

英國國會議員Adam Holloway稱,看到很多人奔跑到他在國會的辦公室中,他與職員要把大門鎖起暫避。

