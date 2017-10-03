出差遇上美國最血腥槍擊案 華裔住客述所見所聞（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本台訪問到一名從俄勒岡州到拉斯維加斯出差的人士，她週日入住Mandalay Bay酒店，住在19樓，槍擊案發生時她身處酒店房間中，聽到槍擊聲時，最初還以為酒店在進行鑽地工程。

不願意透露身份的黃小姐住在Mandalay Bay酒店19樓的房間，她的窗口可以看到音樂會現場和聽到音樂會的聲音。

黃小姐接受電話訪問時說：”未發生之前聽到鄉村音樂，我在房間聽到他們唱歌很大聲，9時多，我忽然聽到好像有人在鑽地，過一下又鑽，我心想為什麼這麼晚還有人在做工程。”

黃小姐續道：”好像在香港有人拿個鑽，鑽地盤，在街邊鑽地的聲音，我記得大概兩輪左右，兩輪之後就沒有聲音，連音樂都沒有，我還以為音樂會已經結束，之後我上臉書有人告訴我，才知道原來發生槍擊案。”

得知發生槍擊案後，她從酒店房間望出去，看到許多警察，許多警車亮了燈。

知道槍手原來在樓上的房間高空槍殺這麼多人，黃小姐說：”其實我感到驚慌，因為你當時不知道他是獨行俠，還是有同黨，我慶幸我沒有走近窗口，覺得好險，其實人生是，你這一秒鐘活生生的，下一秒不知道會發生什麼事。”

槍擊案發生之後，警察一度不准酒店的住客離開房間。

黃小姐說：”都很長時間，警察大概凌晨3時多、4點走進我房間，到翌日清晨我不斷打電話，6點幾，7點幾不斷打電話，都沒有人接聽，7時多，8時再打電話才有人接聽，他們說可以出房間。”

黃小姐表示，酒店裡很安靜，大家知道發生什麼事，可是沒有說出來。

黃小姐說：”我想講的是，希望拉斯維加斯的人節哀順變，其實我自己這樣經歷過，雖然我不在音樂會現場，可是我在遠處仍然覺得很震撼，從電視看到許多人四散，不知怎樣才好，有一樣很好的事情，就是有許多人捐血，排長龍捐血，這樣互相幫助是很好的。”

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