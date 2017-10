出差遇上美國最血腥槍擊案 華裔住客述所見所聞（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

本台訪問到一名從俄勒岡州到拉斯維加斯出差的人士,她週日入住Mandalay Bay酒店,住在19樓,槍擊案發生時她身處酒店房間中,聽到槍擊聲時,最初還以為酒店在進行鑽地工程。

不願意透露身份的黃小姐住在Mandalay Bay酒店19樓的房間,她的窗口可以看到音樂會現場和聽到音樂會的聲音。

黃小姐接受電話訪問時說:”未發生之前聽到鄉村音樂,我在房間聽到他們唱歌很大聲,9時多,我忽然聽到好像有人在鑽地,過一下又鑽,我心想為什麼這麼晚還有人在做工程。”

黃小姐續道:”好像在香港有人拿個鑽,鑽地盤,在街邊鑽地的聲音,我記得大概兩輪左右,兩輪之後就沒有聲音,連音樂都沒有,我還以為音樂會已經結束,之後我上臉書有人告訴我,才知道原來發生槍擊案。”

得知發生槍擊案後,她從酒店房間望出去,看到許多警察,許多警車亮了燈。

知道槍手原來在樓上的房間高空槍殺這麼多人,黃小姐說:”其實我感到驚慌,因為你當時不知道他是獨行俠,還是有同黨,我慶幸我沒有走近窗口,覺得好險,其實人生是,你這一秒鐘活生生的,下一秒不知道會發生什麼事。”

槍擊案發生之後,警察一度不准酒店的住客離開房間。

黃小姐說:”都很長時間,警察大概凌晨3時多、4點走進我房間,到翌日清晨我不斷打電話,6點幾,7點幾不斷打電話,都沒有人接聽,7時多,8時再打電話才有人接聽,他們說可以出房間。”

黃小姐表示,酒店裡很安靜,大家知道發生什麼事,可是沒有說出來。

黃小姐說:”我想講的是,希望拉斯維加斯的人節哀順變,其實我自己這樣經歷過,雖然我不在音樂會現場,可是我在遠處仍然覺得很震撼,從電視看到許多人四散,不知怎樣才好,有一樣很好的事情,就是有許多人捐血,排長龍捐血,這樣互相幫助是很好的。”

