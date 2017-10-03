拉斯維加斯血腥槍擊案 生還者述經歷（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

拉斯維加斯發生美國歷來最血腥的槍擊案，槍手由酒店32樓狙擊附近正舉行露天音樂會的場地，造成最少59人死亡，527人受傷，槍手吞槍身亡。

拉斯維加斯一個露天場地，事發時正舉行音樂節，晚上10時左右，現場傳出槍聲，22,000名觀眾許多人最初一臉茫然。

目擊者說：”我們聽到「啪」幾聲，以為是煙火，也許是有點失靈。”

原本以為是特效，但之後槍聲再起。

目擊者說：”然後子彈就如雨下，兩人在我面前倒下，就在面前，還未清楚發生何事，往後看，兩名原本在唱歌的女子也倒下了。”

槍聲停完又再來，有目擊者表示，聽到過百下槍聲。

目擊者說：”最恐怖是你以為槍擊隨時會完，你會想「這壞透了但很快會完」，但結果又再來，槍擊持續約5分鐘，我感覺像30分鐘。”

場地一片混亂，有人伏下找掩護，有人慌忙走避，傷者中有人中流彈，有人被踩傷，有目擊者形容，現場屍橫遍野。

目擊者說：”無論你找到那處掩護，你都看到兩到三具遺體，那刻我實在覺得生命難料。”

警方之後鎖定，附近的Mandalay Bay酒店，相信槍手從32樓的房間，用類似斧頭的工具擊碎玻璃，從該處狙擊附近的演唱會場地。

警方隨後破門進入槍手房間，發現他已吞槍身亡，同時又找到十多支槍和彈藥。

消息指，當中有配備望遠鏡的步槍和長槍，其中兩支經改裝為全自動型。

警方證實槍手是64歲的Stephen Paddock，由上週四起入住酒店，根據紀錄，警方原本一度追緝他62歲的同居女友，不過後來發現她目前在國外，相信她不涉及事件，槍手是單獨行事。

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