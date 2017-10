拉斯維加斯血腥槍擊案 生還者述經歷（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

拉斯維加斯發生美國歷來最血腥的槍擊案,槍手由酒店32樓狙擊附近正舉行露天音樂會的場地,造成最少59人死亡,527人受傷,槍手吞槍身亡。

拉斯維加斯一個露天場地,事發時正舉行音樂節,晚上10時左右,現場傳出槍聲,22,000名觀眾許多人最初一臉茫然。

目擊者說:”我們聽到「啪」幾聲,以為是煙火,也許是有點失靈。”

原本以為是特效,但之後槍聲再起。

目擊者說:”然後子彈就如雨下,兩人在我面前倒下,就在面前,還未清楚發生何事,往後看,兩名原本在唱歌的女子也倒下了。”

槍聲停完又再來,有目擊者表示,聽到過百下槍聲。

目擊者說:”最恐怖是你以為槍擊隨時會完,你會想「這壞透了但很快會完」,但結果又再來,槍擊持續約5分鐘,我感覺像30分鐘。”

場地一片混亂,有人伏下找掩護,有人慌忙走避,傷者中有人中流彈,有人被踩傷,有目擊者形容,現場屍橫遍野。

目擊者說:”無論你找到那處掩護,你都看到兩到三具遺體,那刻我實在覺得生命難料。”

警方之後鎖定,附近的Mandalay Bay酒店,相信槍手從32樓的房間,用類似斧頭的工具擊碎玻璃,從該處狙擊附近的演唱會場地。

警方隨後破門進入槍手房間,發現他已吞槍身亡,同時又找到十多支槍和彈藥。

消息指,當中有配備望遠鏡的步槍和長槍,其中兩支經改裝為全自動型。

警方證實槍手是64歲的Stephen Paddock,由上週四起入住酒店,根據紀錄,警方原本一度追緝他62歲的同居女友,不過後來發現她目前在國外,相信她不涉及事件,槍手是單獨行事。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。