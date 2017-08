中國多個部委促印度撤軍 解放軍在西藏演練

在剛過去的7月,解放軍的軍事活動很活躍。不但在黃海,在陸上的西藏軍區同樣烽火四起。解放軍繼7月之後,再次在西藏演練。分析都相信,是與中印邊境的對峙有關。而中方態度繼續強硬,多個部委在同一日內一齊要求印度立即撤軍。

西藏軍區近日在海拔4,600米高原進行火箭炮及加榴炮等炮兵分隊,日以繼夜實彈射擊演習。中印邊境對峙僵持超過一個半月,期間解放軍繼上月後再次在西藏演習,引起外界猜測中國軍方用意。

除了實彈軍事演習,星期四起一日內,外交部、國防部、中國駐印度大使館、《新華社》、《解放軍報》、以及《人民日報》先後發聲。其中外交部批評,印度方面的所作所為嚴重侵犯中國主權,「絕不是為了和平」。國防部指,軍隊將堅定不移維護領土主權和安全利益,指印度違反《聯合國憲章》,粗暴踐踏國際法和國際關係。

《解放軍報》發表題為《中國領土主權絕不容侵犯》的評論文章,強調軍隊守土有責不屬於中國的領土,多一寸也不要屬於中國的領土,少一寸也不行。

《新華社》「忠告」印度與解放軍掰腕子沒有好果子吃,強調中國人向來講究先禮後兵,但奉勸印度不要誤解中方的克制。而中國駐印度大使館公使向多份印度媒體「吹風」,敦促印軍無條件撤出中國國境。

吳戈認為,以上表述屬各部委職權範圍之內,內容圍繞外交辭令為主,反而國內激進派受控,沒有過分煽動事件,顯示受當局不想事件再升溫。

