富士康投資威州遇阻滯 州議會或不夠票通過優惠措施

【KTSF 張麗月報導】

電子業巨頭台灣鴻海集團旗下富士康(Foxconn)計劃投資100億元,在威斯康辛州興建製造廠房,但由於有報告顯示,威州要25年後才可翻本圖利,因此威州議會表示,要審慎考慮過後才決定是否給予富士康優惠措施。

威州打敗其他6個州,贏得富士康這項100億元投資,雖然威州州長Scott Walker大讚富士康在威州投資設廠的計劃好處數不盡,但實際情況有所不同。

根據威州議會財務分析報告指出,威州要等到25年後才有利可圖,而且州府要達到有利潤,富士康一定要聘請過萬名員工才行。

富士康曾聲稱,打算未來4年聘用3,000名員工,最終可能創造1.3萬份工,而威州也答應給予富士康接近30億元的所得稅優惠。

州議會原本在本月初表決這項刺激方案,但威州參議院領袖Scott Fitzgerald表示,關注協議的債務安排,以及其他公司是否也獲得類似的優惠措施,因此他們要審慎考慮方案後,才對優惠方案表決。

如果在下月底前未獲威州議會通過,富士康可能要另覓選址。

