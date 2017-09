威州眾議院通過富士康設廠補貼案 金額達30億（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

威斯康辛州眾議院週四以64對31票通過30億的補貼方案,替台灣鴻海集團旗下富士康在威州設廠鋪路。

這項法令內容是,如果富士康在威斯康辛州投資100億,僱用13,000名員工,富士康將在15年內獲得28.5億的現金和1.5億美元的建築設備等,銷售稅豁免,這是美國有史以來金額最大對外國企業的補貼,威州眾議院週四將法案交給州長簽署。

威州眾議院議長Robin Vos說:”有外國公司想在威州作出空前大投資,讓我極感光榮,我認為不論黨派,都應一致給予支持。”

威州民主黨眾議員Gordon Hintz說:”我感到失望,此事進展太快,我們應另設機會辯論,事實上這個方案令威州納稅人面對各種風險。”

富士康將在威州生產液晶板面,希望3年後投入生產。

