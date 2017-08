富士康威州投資案州議會過關 獲批30億稅惠

By

【KTSF 林佩樺報導】

以製造蘋果手機聞名的台灣鴻海集團旗下富士康科技公司(Foxconn)在威斯康辛州投資100億設廠案,週四獲得威州議會批准。

富士康計劃投資100億元,在威州興建面板製造廠房,為當地提供3,000個職位,聽起來是好事,不過根據威州議會的財務分析報告指出,威州作為交換條件,將給與富士康30億的所得稅務優惠,威州政府因此要25年後才可翻本圖利,而且州府要達到有利潤,富士康一定要聘請過萬名員工才行。

當地州參議院週四以59票對30票批准富士康投資案,其中反對票有28票來自民主黨。

民主黨人批評,佔多數議席的共和黨讓本案通過的太倉促,應該要增加條款保障工人、工作環境和自然環境,本案從動議到通過全程不到3個星期。

共和黨則表示,這個計畫會刺激當地經濟,是美國夢的詮釋,沒有理由不通過。

富士康預計在2020年之前,在威州建立佔地1.6平方英里的工廠,生產電視和電腦螢光屏的液晶顯示器。

特朗普總統競選時承諾在製造業創造職位,此項投資設廠案,為他任期間能拿出來說的重大政績。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。