【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局對Sierra山區以及Tahoe湖一帶發出冬季天氣警告,由週二起到週四會下大雪 。

國家氣象局預測,Sierra山區這幾天會下超過1呎雪,海拔高的地區,例如Bear Valley的降雪量甚至接近6呎。

國家氣象局警告週二晚和週三當地不單下大雪,還會吹強風,增加駕駛的危險。

至於灣區也出現雪景,酒鄉Napa的St. Helena山、東灣的Diablo山及南灣Hamilton山下雪,預料這幾天都會出現下雪的現象。

