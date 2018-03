By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週六晚開獎的Powerball,將近4.57億美元的頭獎彩票在賓夕凡尼亞州售出,加州也有賣出其他得獎彩票。

週六晚開獎將近4.57億美元的頭獎,是Powerball史上第8高,在賓夕凡尼亞州賣出的,彩票一票獨得,6個號碼全中。

得獎號碼是22、57、59、60、66,Powerball號碼是7,得獎機率微乎其微,低於2.92億分之一。

另外還有3張彩票5個號碼全中,分別在加州、密蘇里州及德州售出,可獲得其他較小的獎項。

