【KTSF】

如果你上週曾在東灣奧克蘭市(屋崙)購買過Powerball彩票,以下的這則消息就要留意。

加州彩票管理局表示,上週六開獎的Powerball,有一張中得巨獎的彩票仍未兌獎,這張彩票除了Powerball號碼之外,中了5個號碼,分別是53-8-54-27-13,將獲得374,181元。

獎票是由奧克蘭市東12街605號的Da Huong三文治咖啡店售出。

當局建議中獎者應立即用墨水筆在彩票的背面簽名,並放在安全的地方,同時中獎者可以在辦公時間到彩票管理局轄下9個彩區的辦公室辦領取獎金。

