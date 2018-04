By

【i-CABLE】

南非前總統曼德拉的前妻雲妮逝世,終年81歲。

雲妮與曼德拉在白人政府執政時期,爭取取消種族隔離政策。曼德拉年青時加入非洲人國民大會,其後被捕,審訊期間認識雲妮,兩人在1958年結婚,育有兩名女兒。

曼德拉坐牢27年,雲妮一直爭取丈夫獲釋,亦沒有放棄為黑人爭取權益。雲妮曾經被拘捕及流放,曼德拉在1990年出獄,推動以和解手段達致種族融和,結束種族隔離政策,並於4年後當選總統。

但雲妮與丈夫分歧漸深,兩人在1996年離婚,雲妮曾捲入詐騙案,亦被指綁架及殺害社運人士,晚年的聲望大不如前。

她的發言人表示,雲妮星期一安詳去世,終年81歲。

