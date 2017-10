北灣大火燒毀多個酒莊 釀酒工人心血付諸東流（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

聞名國際的北灣酒鄉,每年出產大量葡萄及美酒,為加州經濟貢獻數百億元,北灣大火燒毀了不少酒莊和葡萄園,有酒莊老闆雖然看到家族經營的事業變成灰燼,但表示不會放棄。

沿著29號公路向北走,你會來到Oakville區,這個位於Napa市以北的區域,大片的土地都是用來種葡萄,空氣中瀰漫著一股酒香。

這些葡萄種在公路邊,看上去已經成熟,等待被收割,可能將用來製造葡萄酒、果醬等產品,但許多葡萄園甚至是酒莊,卻逃不過這次的北灣大火。

這棟1986年建的酒莊,在週日深夜著火,工人趕到這裡努力撲火,但還是未能拯救他們的心血。

Napa縣Atlas Peak附近的Silverado有不少酒莊,這裏也是北灣大火的重災區。

在Signorello酒莊工作了20年的釀酒師Pierre Birebent記得,酒莊儲存著至少10箱今年釀的葡萄酒,平日顧客會在小房間裡品酒、吃飯,酒莊有時亦是宴會場所,但曾經人滿客滿的地方,已被大火燒成頹垣敗瓦。

Birebent說:”我們站在我原來的辦公室所在處,你可以看見那是我的桌子。”

週五是大火後這片區域首次重新開放,酒莊老闆來到現場,這個生意是他與父親在上世紀80年代建立起的,隨後他在酒莊後面安家,週日深夜,他和兩個女兒不在家,是妻子發現大火。



酒莊業主Raymond E. Signorello說:”幸運的是,我覺得慶幸的是大火中沒人受傷,如果這個大火更晚一點發生,比如凌晨兩、三點的話,我妻子就會在睡覺,情況可能更糟糕。”

雖然酒莊宴會訂單全部取消、損失過百萬元,但他說,釀酒設施以及葡萄園都沒事,他的多年心血算是保住了。

Signorello說:”我可以重建這裏,我將會重建這裏。”

Signorello目前住在酒店,在返回酒莊之前,他在與地產經紀聯絡,想在酒莊附近租地方做臨時辦公室,處理酒莊事務,他寄望於重建後,客人好像從前一樣來光顧酒莊。

