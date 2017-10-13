北灣大火燒毀多個酒莊 釀酒工人心血付諸東流（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

聞名國際的北灣酒鄉，每年出產大量葡萄及美酒，為加州經濟貢獻數百億元，北灣大火燒毀了不少酒莊和葡萄園，有酒莊老闆雖然看到家族經營的事業變成灰燼，但表示不會放棄。

沿著29號公路向北走，你會來到Oakville區，這個位於Napa市以北的區域，大片的土地都是用來種葡萄，空氣中瀰漫著一股酒香。

這些葡萄種在公路邊，看上去已經成熟，等待被收割，可能將用來製造葡萄酒、果醬等產品，但許多葡萄園甚至是酒莊，卻逃不過這次的北灣大火。

這棟1986年建的酒莊，在週日深夜著火，工人趕到這裡努力撲火，但還是未能拯救他們的心血。

Napa縣Atlas Peak附近的Silverado有不少酒莊，這裏也是北灣大火的重災區。

在Signorello酒莊工作了20年的釀酒師Pierre Birebent記得，酒莊儲存著至少10箱今年釀的葡萄酒，平日顧客會在小房間裡品酒、吃飯，酒莊有時亦是宴會場所，但曾經人滿客滿的地方，已被大火燒成頹垣敗瓦。

Birebent說：”我們站在我原來的辦公室所在處，你可以看見那是我的桌子。”

週五是大火後這片區域首次重新開放，酒莊老闆來到現場，這個生意是他與父親在上世紀80年代建立起的，隨後他在酒莊後面安家，週日深夜，他和兩個女兒不在家，是妻子發現大火。



酒莊業主Raymond E. Signorello說：”幸運的是，我覺得慶幸的是大火中沒人受傷，如果這個大火更晚一點發生，比如凌晨兩、三點的話，我妻子就會在睡覺，情況可能更糟糕。”

雖然酒莊宴會訂單全部取消、損失過百萬元，但他說，釀酒設施以及葡萄園都沒事，他的多年心血算是保住了。

Signorello說：”我可以重建這裏，我將會重建這裏。”

Signorello目前住在酒店，在返回酒莊之前，他在與地產經紀聯絡，想在酒莊附近租地方做臨時辦公室，處理酒莊事務，他寄望於重建後，客人好像從前一樣來光顧酒莊。

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