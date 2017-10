北灣酒鄉爆山火居民緊急疏散 灣區聞到濃煙

By

【KTSF】

週日晚,北灣3個縣接連爆發至少5宗山火,大批居民需要疏散。

大火燒及北灣Napa、Sonoma,以及灣區以北的Mendocino縣,於Santa Rosa路段101號路段已封閉。

多間房屋及建築物燒毁,多個地區居民需要疏散,學校被迫關閉。

根據加州消防局的消息,山火於週日晚9點50分在Lake Berryessa南邊的Atlas Peak Road爆發,然後迅速蔓延至Silverado行山徑,火場面積在Napa附近,超過200英畝。

Napa縣已經開放兩個疏散中心給當地居民,Calistoga亦都開放一個疏散中心。

國家氣象局在週日已經發出紅色火災警告,現時仍然生效,週一早上當地的風速超過時速30英里,加上濕度只有10%至13%,風高物躁下,令大火失控。

Sonoma縣、Napa縣部分地區居民需要疏散,原定本週舉行PGA高爾夫球賽的Silverado Country Club都已經被疏散。

位於Santa Rosa的Kaiser和Sutter兩間醫院都需要疏散,據了解Santa Rosa的Kaiser醫院,有約100名病人要疏散,醫護人員除了用救護車疏散病人外,還用巴士載病人撤離。

北灣數場大火產生的煙,影響中半島空氣質量,舊金山、中半島以及東灣都有居民表示,聞到山火的濃烈氣味。

