北灣酒鄉爆山火居民緊急疏散 灣區聞到濃煙

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【KTSF】

週日晚，北灣3個縣接連爆發至少5宗山火，大批居民需要疏散。

大火燒及北灣Napa、Sonoma，以及灣區以北的Mendocino縣，於Santa Rosa路段101號路段已封閉。

多間房屋及建築物燒毁，多個地區居民需要疏散，學校被迫關閉。

根據加州消防局的消息，山火於週日晚9點50分在Lake Berryessa南邊的Atlas Peak Road爆發，然後迅速蔓延至Silverado行山徑，火場面積在Napa附近，超過200英畝。

Napa縣已經開放兩個疏散中心給當地居民，Calistoga亦都開放一個疏散中心。

國家氣象局在週日已經發出紅色火災警告，現時仍然生效，週一早上當地的風速超過時速30英里，加上濕度只有10％至13%，風高物躁下，令大火失控。

Sonoma縣、Napa縣部分地區居民需要疏散，原定本週舉行PGA高爾夫球賽的Silverado Country Club都已經被疏散。

位於Santa Rosa的Kaiser和Sutter兩間醫院都需要疏散，據了解Santa Rosa的Kaiser醫院，有約100名病人要疏散，醫護人員除了用救護車疏散病人外，還用巴士載病人撤離。

北灣數場大火產生的煙，影響中半島空氣質量，舊金山、中半島以及東灣都有居民表示，聞到山火的濃烈氣味。

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