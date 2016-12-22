北京醫院擁擠不堪 疑與霧霪污染有關（視頻）

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北京醫院擁擠不堪，恐怕與霧霪污染有關。雖然有專家指，沒有證據證明霧霾會產生病菌，但醫院呼吸科在重污染下，的確多了很多人求診，急症科亦指，3分2的病人都是呼吸道感染，有醫院連呼吸機都不夠用。

重霧霾之下，抵抗力弱的小朋友病痛增加，家長想帶他們看病有多難，一起走進兒童醫院看看。

走廊兩旁擠滿人，數十人在排隊排到門口，等甚麼呢？原來是排隊幫孩子掛號。醫院內到處都是人龍，人多到好像春運時的火車站般，為了看病等大半天，家長及孩子都疲於奔命，看完醫生想付款、取藥，一樣都要等，場面比年宵市場更誇張，呼吸科在霧霾天則最忙碌，上百人在等打吊針。

一場紅色重污染預警，令人心惶惶，北京民間甚至有傳，這場霧霾會產生傳染性病菌，主要受感染的是兒童，令家長都很擔心。

有專家指這場霧霾沒證據證明會自己產生病菌，不過就指霧霾中的確帶有病菌，所以提醒民眾，霧霾天還是盡量減少户外活動。

不單是小朋友，大人一樣不能倖免，北京朝陽醫院人滿為患，有逾三成是呼吸道疾病患者，醫院連呼吸機都不夠用，要到其他醫院臨時抽調。

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