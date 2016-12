北京醫院擁擠不堪 疑與霧霪污染有關（視頻）

By

【i-CABLE】

北京醫院擁擠不堪,恐怕與霧霪污染有關。雖然有專家指,沒有證據證明霧霾會產生病菌,但醫院呼吸科在重污染下,的確多了很多人求診,急症科亦指,3分2的病人都是呼吸道感染,有醫院連呼吸機都不夠用。

重霧霾之下,抵抗力弱的小朋友病痛增加,家長想帶他們看病有多難,一起走進兒童醫院看看。

走廊兩旁擠滿人,數十人在排隊排到門口,等甚麼呢?原來是排隊幫孩子掛號。醫院內到處都是人龍,人多到好像春運時的火車站般,為了看病等大半天,家長及孩子都疲於奔命,看完醫生想付款、取藥,一樣都要等,場面比年宵市場更誇張,呼吸科在霧霾天則最忙碌,上百人在等打吊針。

一場紅色重污染預警,令人心惶惶,北京民間甚至有傳,這場霧霾會產生傳染性病菌,主要受感染的是兒童,令家長都很擔心。

有專家指這場霧霾沒證據證明會自己產生病菌,不過就指霧霾中的確帶有病菌,所以提醒民眾,霧霾天還是盡量減少户外活動。

不單是小朋友,大人一樣不能倖免,北京朝陽醫院人滿為患,有逾三成是呼吸道疾病患者,醫院連呼吸機都不夠用,要到其他醫院臨時抽調。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。