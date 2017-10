北加州山火續燃燒 週四強風或令撲火增難度

By

北加州的山火仍然繼續肆虐,目前整個北加州有22個不同大小的火場,已經焚毀超過20萬英畝土地,3,500棟房屋和建築物,有超過5萬人要疏散,山火至今已經造成23人死亡,有285人仍然失蹤。

北加州山火仍然未受到控制,Napa縣中心的Calistoga市週三下午發出強制撤離令,Sonoma、Solano以及Mendocino縣繼續擴大強制撤離範圍,週三晚加州公路巡警在Sonoma縣強制撤離區,逐家逐戶拍門疏散居民。

加州消防局擔心,Napa縣東西兩處主要火頭或會連成一體,變成一個巨大火場,而且火勢變化相當快,呼籲當地民眾密切留意撤離令的發布。

根據加州消防局的消息,目前北灣主要的火場Atlas Peak山火,面積已經超過43,000英畝,只有1%受到控制;Patrick山火面積近1萬英畝,只有2%受控;Nuns山火面積超過8,000英畝,有2%受控;面積達27,000英畝的Tubbs山火就有10%受控。

Sonoma縣週三晚宣布暫停所有公共交通服務,所有的巴士將會用作運送受山火影響需要撤離的民眾。

PG&E太平洋煤電公司表示,該地區有52,000戶仍然斷電。

從美國太空總署(NASA)的太空衛星映像亦可以見到北加州山火散發出來的濃煙,濃煙持續向灣區飄移,造成灣區空氣質素急劇下降。

灣區空氣質量管理局週四凌晨發出愛惜空氣日警示,紅色火災危險警告仍然生效。

國家氣象局預測週四吹東北風,風速可達每小時30至40英里,為消防員撲救山火增加難度,而下一波陣雨要到10月20日才會到達灣區。

