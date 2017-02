搜捕非移行動會否蔓延至灣區 移民律師為你講解（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

在密西西比州發生的搜捕非法移民行動,會否在灣區城市發生呢?目前針對非法移民的執法行動又會持續多久?來聽聽移民律師許婉馨怎麼說。

許婉馨律師對於在密西西比州亞裔餐館有55名非法員工被帶走一事表示,在法律上政府有權施法搜捕並遞解他們,而作為庇護城市的舊金山等城市是否例外?

許婉馨說:”舊金山是庇護城市,不會幫助聯邦政府,但也都不會阻礙聯邦政府去施行法律權內可以做的事,但是灣區並不是每個城市都是庇護城市,所以視乎該市市府來決定。”

另外,她又透露,國安局可能預備為移民海關執行遞解出境的部門增聘多一倍員工,令更多無證人士可能因此被遞解。

許婉馨說:”國安局長已發出備忘錄,不管有否逮捕過你,總之要是懷疑你有欺騙政府,或是犯了案,未被刑事執行官拘捕,未審,未認罪,同樣可以捉你。”

她又表示,在奧巴馬擔任總統時要遞解無證人士,必須先經過司法程序,定罪後才可將人遞解出境,另外,移民局一般採取逮捕後放人措施,現在無證人士可能未經審判就會被遞解。

舊金山華埠的中餐廳老闆會否擔心同樣事情發生在他們身上?

華埠中餐廳老闆陳永興說:”無證移民幫助美國經濟很多,我們在舊金山應該沒有大問題,其他地區很大問題,特別是第一線,農業、建築業、餐館和運輸業,低層勞工就麻煩了,接下來很多物價會澎漲。”

許律師呼籲,未入藉而又可以入藉的民眾就盡快入藉,想出境申請回美證,避免被拘留。

