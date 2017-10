北灣山火死傷嚴重 Santa Rosa市實施宵禁

By

北灣在週日爆發的山火,至今已經造成最少11人死亡,過百人受傷,仍然有多人失蹤,燒毀超過1,500棟房屋和建築物,截至週一下午,北加州火場面積超過73,000英畝,截至週一晚,當地有99,000戶居民停電。

山火波及灣區的Sonoma和Napa縣,根據加州消防局的消息,北加州最少有15個火頭,超過2萬人需要疏散。

Santa Rosa有兩間醫院需要疏散,兩間酒店以及一個流動房屋園區被燒毀。

Santa Rosa週一開始實施晚上宵禁,以防有人趁火打劫,違反者將被逮捕。

San Rafael開放一個可以容納2,000人的臨時庇護中心,給受山火影響的Napa以及Sonoma縣居民入住。

山火在週日晚上9點50分,在Lake Berryessa南邊的Atlas Peak Road爆發,之後多出地方相繼發生山火。

截至目前,101號公路Santa Rosa路段,以及Napa-Sonoma 邊界的12號公路仍然封閉。

