【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市一個山坡,週二下午發生大火,至少燒毀兩棟住宅,當局需要緊急疏散附近居民。

週二下午大約4時半左右,東聖荷西Alum Rock公園附近,Claitor Way夾Lariat Lane的山腳一帶發生大火。

由於火勢一發不可收拾,當局表示截至晚上,火場面積已擴大至100英畝,有兩棟住宅受大火波及,其中一棟更完全燒毀。

附近十一户居民即時疏散,為了確保當地居民的安全,當局在下午6時亦關閉了Alum Rock公園。

天氣炎熱乾燥,加上現場樹木茂盛,導致火勢迅速蔓延,消防當局除了出動直升機滅火,更需要一度封閉附近的高速公路。

大火中沒有人受傷,目前火勢已經得到控制。

