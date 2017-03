維基解密揭秘中情局監控招數 電視也可入侵

By

【KTSF 江良慧報導】

爆料網站維基解密(WikiLeaks)將美國中情局(CIA)一些最精密和最有效的監控工具曝光。

維基解密聲稱,獲得成千上萬的中情局黑侵行動檔案,顯示中情局的黑客組編寫惡意軟件,能黑侵幾乎所有的日用電子設備,並遙控iPhone手機、iPad平板電腦和Android設備,讀取當中照相機的影音片段,並且竊聽。

開放科技研究所Ross Schulman說:”我們應當感到擔心,是否用來監控非情報目標,我們該擔心是否用在美國人身上。”

根據法律,中情局不可以在國內監控美國人,但關注私隱人士擔心,其他部門可能用同樣方法監控美國人,維基解密表示,中情局曾經有一個名為哭泣的天使的黑侵行動,成功入侵外敵的三星智能電視,即使關電視也未來阻擋黑侵。

Schulman說:”關電視其實不會把電視完全關掉,很多人會記得那個小紅燈?意思是還有電腦在這裡等候遙控,指令再開啟電視否則就不能開啟,所以就算電視關掉,中情局仍可以入侵,仍能透過收音器偷聽,他們稱之為假關機。”

維基解密說,中情局黑客可以透過智能手機編碼漏洞,越過Signal 或則Telegram等,加密短訊程式,讀取用戶訊息,中情局也有探索黑侵智能汽車的可能性。

維基解密指中情局使用法蘭克福的美國使館做秘密基地,監控歐洲、中東和非洲的人,白宮和國務院都不評論維基解密公佈的文件。

而沒有經獨立專家鑑定,中情局也不肯證實文件是否存在,維基解密表示,部分的黑侵技術令中情局可以把自己的行動掩飾成為其他人的黑侵。

有前中請局人員表示,如果維基解密爆的是正料,就是嚴重損害了國家安全。

前中請局人員Ari Peritz說:”每次維基解密揭穿我們行動,等於壞人又再進化,他們會使用對抗招數,打敗美國的監控和追蹤能力。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。