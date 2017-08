【i-CABLE】

諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞,在劉曉波逝世後繼續被軟禁。網上流傳劉霞最新的片段,片中她表示自己在外地休養,又指劉曉波生病期間,醫生已經盡了力。

劉霞最後一次露面,是劉曉波的海葬儀式上,之後便一直「被旅遊」。

劉曉波的好友胡佳認為,片段極大機會是由當局拍攝。

