被捕維權律師王全璋妻子李文足遭強行押走

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3年前709大抓捕事件中，被捕維權律師王全璋至今音訊全無，其太太李文足上星期由北京徒步到天津法院找丈夫，她中途被國保帶走，強行押返北京住所，之後一直被限制人身自由，門外有人把守，不能外出，有709事件家屬想探李文足都上不到樓，甚至被毆打。

李文足的家樓下站滿人，部份709家屬想上樓探她，但被阻止。

有份想上樓的王峭嶺指，由星期二晚開始，就已經有一群不知名人士聚集在李文足家樓下，而李文足就被軟禁在家裡，只可以坐出窗台。

有人嘗試上李文足家裡，但被數個人捉住並拍打，又有人起腳踢她。

有警察接報到場了解情況，但就算警察到場，他們繼續在警車旁動手。

李文足指，自己不認識他們，但認得出有部份是居委會的人，人群中亦有一個人是前兩日在天津帶走她的國保。

李文足是在上週三和一班709家屬開始由北京徒步到天津，抗議當局一直不肯釋放其丈夫王全璋。

直至週一她走到天津武清時，有國保出現將她們帶走，週二晚將她強行帶回北京家中。

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