被捕維權律師王全璋妻子李文足遭強行押走

By

【i-CABLE】

3年前709大抓捕事件中,被捕維權律師王全璋至今音訊全無,其太太李文足上星期由北京徒步到天津法院找丈夫,她中途被國保帶走,強行押返北京住所,之後一直被限制人身自由,門外有人把守,不能外出,有709事件家屬想探李文足都上不到樓,甚至被毆打。

李文足的家樓下站滿人,部份709家屬想上樓探她,但被阻止。

有份想上樓的王峭嶺指,由星期二晚開始,就已經有一群不知名人士聚集在李文足家樓下,而李文足就被軟禁在家裡,只可以坐出窗台。

有人嘗試上李文足家裡,但被數個人捉住並拍打,又有人起腳踢她。

有警察接報到場了解情況,但就算警察到場,他們繼續在警車旁動手。

李文足指,自己不認識他們,但認得出有部份是居委會的人,人群中亦有一個人是前兩日在天津帶走她的國保。

李文足是在上週三和一班709家屬開始由北京徒步到天津,抗議當局一直不肯釋放其丈夫王全璋。

直至週一她走到天津武清時,有國保出現將她們帶走,週二晚將她強行帶回北京家中。

