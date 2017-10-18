中國公民在南灣疑遭行刑式處決 遺孀稱沒與人結怨（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

上個月28日北聖荷西一處高級公寓發生兇殺案，死者是31歲的中國公民，有消息指死者遭到行刑式的處決，可能跟組織犯罪有關，不過本台記者採訪到死者的妻子，她說他們的生活圈很單純，先生不可能跟人結怨。

警方是在9月28日晚上8點40分接到報案，在北聖荷西的Elan Village Lane的Elan公寓300號，小區裏頭的一個單位有人入屋搶劫，後來發現死者是31歲的中國公民李星建。

警方表示，目前案件還在調查中，還不能透露太多細節，不過記者拿到Elan公寓在10月4日的電子郵件，內容是邀請聖荷西警方說明此案。

警長Dwyer向出席警方說明會的租客說，這起案件不是入屋搶劫，也不是隨機犯案，是有目標的犯罪行動，涉案單位的住客在案發前一個星期前把單位租出去，目前還不清楚死者與這個單位的關係。

根據灣區11號電視台報導，指有兩名男子強行進入屋內將死者綁起來，然後向他開槍，離開後沒有拿走任何財物，屋內當時還有另外兩人，警方甚至懷疑案件可能是有組織犯罪跟招妓有關。

死者李星建的妻子周一萌在案發一個多星期之後來到美國，替先生處理後事，上個星期六帶著先生的骨灰回中國，記者趕在她上飛機之前做了電話採訪。

周一萌說：”我老公是我們全家支柱，我一個人帶兩個孩子，我真的覺得天塌下來了，我不知道為什麼就是來旅遊，為什麼美國會這麼亂，我老公就沒有了。”

周一萌在微信表達對先生的懷念與愛意，看得出來小倆口十分恩愛，她說他跟先生都是中國公民，住在遼寧，第二個兒子在南加州出生後就回中國。

這次先生在十一黃金週之前獨自來灣區旅遊，然後就要去南加州幫兒子找幼兒園，等到十一長假期，她再來跟老公會合，沒想到卻是天人永隔。

周一萌說：”我老公是獨自過來旅遊，然後幫我兒子找幼兒園，他是在聖荷西第二天早晨機票要回到洛杉磯，接著幫我兒子找幼兒園，結果當天晚上遇害了。”

周一萌認為他先生應該不認識兇手，他們生活圈很乾淨，應該沒有跟人結怨。

周一萌說警方有嫌犯照片，現場還有目擊者，為什麼就是抓不到人，她希望能夠早日替先生找回公道。

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