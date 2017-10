中國公民在南灣疑遭行刑式處決 遺孀稱沒與人結怨（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

上個月28日北聖荷西一處高級公寓發生兇殺案,死者是31歲的中國公民,有消息指死者遭到行刑式的處決,可能跟組織犯罪有關,不過本台記者採訪到死者的妻子,她說他們的生活圈很單純,先生不可能跟人結怨。

警方是在9月28日晚上8點40分接到報案,在北聖荷西的Elan Village Lane的Elan公寓300號,小區裏頭的一個單位有人入屋搶劫,後來發現死者是31歲的中國公民李星建。

警方表示,目前案件還在調查中,還不能透露太多細節,不過記者拿到Elan公寓在10月4日的電子郵件,內容是邀請聖荷西警方說明此案。

警長Dwyer向出席警方說明會的租客說,這起案件不是入屋搶劫,也不是隨機犯案,是有目標的犯罪行動,涉案單位的住客在案發前一個星期前把單位租出去,目前還不清楚死者與這個單位的關係。

根據灣區11號電視台報導,指有兩名男子強行進入屋內將死者綁起來,然後向他開槍,離開後沒有拿走任何財物,屋內當時還有另外兩人,警方甚至懷疑案件可能是有組織犯罪跟招妓有關。

死者李星建的妻子周一萌在案發一個多星期之後來到美國,替先生處理後事,上個星期六帶著先生的骨灰回中國,記者趕在她上飛機之前做了電話採訪。

周一萌說:”我老公是我們全家支柱,我一個人帶兩個孩子,我真的覺得天塌下來了,我不知道為什麼就是來旅遊,為什麼美國會這麼亂,我老公就沒有了。”

周一萌在微信表達對先生的懷念與愛意,看得出來小倆口十分恩愛,她說他跟先生都是中國公民,住在遼寧,第二個兒子在南加州出生後就回中國。

這次先生在十一黃金週之前獨自來灣區旅遊,然後就要去南加州幫兒子找幼兒園,等到十一長假期,她再來跟老公會合,沒想到卻是天人永隔。

周一萌說:”我老公是獨自過來旅遊,然後幫我兒子找幼兒園,他是在聖荷西第二天早晨機票要回到洛杉磯,接著幫我兒子找幼兒園,結果當天晚上遇害了。”

周一萌認為他先生應該不認識兇手,他們生活圈很乾淨,應該沒有跟人結怨。

周一萌說警方有嫌犯照片,現場還有目擊者,為什麼就是抓不到人,她希望能夠早日替先生找回公道。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。