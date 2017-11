By

【i-CABLE】 台灣的民進黨前黨工李明哲因觸犯顛覆國家政權罪,在大陸被囚5年,其妻子到庭旁聽後返回台灣,她促請國際社會支持營救丈夫。

李明哲是第一個被大陸指控顛覆國家政權罪的台灣人,在北京,國台辦指大陸是法治社會,依法判決。任何企圖利用案件政治炒作,挑撥兩岸同胞感情做法是徒勞。

國台辦又指,大陸尊重台灣現有社會制度與生活方式,但不意味台灣可以把政治理念強加給大陸,也不意味著台灣個別人士打著民主自由的幌子,就可以隨意觸犯大陸法律。

