中國籍男子聖荷西被殺 死者妻子氣憤負面報導（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西警方上個星期公布,Elan Village Lane公寓兇殺案的嫌犯照片,並牽連出灣區其他3宗案件都跟賣淫活動有關,死者李星建的妻子看到報導十分氣憤,她相信李星建是清白的。

住在遼寧撫順的周一萌,在中國看到關於李星建命案的報導,主動跟本台記者聯絡,她說很氣憤很難接受。

周一萌接受電話採訪時說:”我第一個反應就是我很震驚,根本不可能,如果說我老公參與到這件事裏,我覺得絕對不可能,因為第二天的機票要回到洛杉磯,而且還寫他是屋主,他根本身分都沒有,怎麼可能成了屋主,我看到報導說他是屋主,還說他是皮條客,怎麼可能?”

周一萌說,他們來美國旅遊都是住民宿,李星建在聖荷西短短幾天,他們每天都視訊,看起來一切都很正常,也有其他的年輕室友。

周一萌透露,在中國有朋友看到報導說,其中一名兇手也是來自撫順,而且曾經是李星建的同學。

周一萌說:”說其中有一個就是叫Yan An這個人,他說這個人我認識,我們是一個學校的,說其中一個罪犯他們認識,來自我們遼寧撫順。”

周一萌說,李星建做的刷卡機生意跟美國沒有往來,來美國純粹就是為兒子找幼兒園,她說兩個兒子每天都在找爸爸,也擔心兒子在學校必須面對其他家長異樣的眼光。

周一萌說:”就是很無助,我也不知道有些甚麼事情可以做,就是一直在等一直在等,結果等到這篇報導出來,然後大家都會來問我,他幹嘛去了,他幹嘛去了,我在很難受的情況下,還要不停的跟這些人解答,我說絕對不可能。”

周一萌說,警方也告訴她,相信李星建不是皮條客,也不是嫖客。

周一萌說:”我們問心無愧,我們管不住別人的嘴,我問心無愧,我也相信我老公是清白,只要警方認可我老公,其他人的嘴我是管不住的。”

案發在9月28日晚上聖荷西一棟高級公寓,李星建遭兩人入屋,槍殺身亡,現場有目擊證人,警方在上星期公布5名嫌犯照片,兩人還在逃。

對於案情的諸多疑點,聖荷西警方對於記者的詢問,僅表示無法透露更多細節。

