中國籍男子聖荷西被殺 死者妻子氣憤負面報導（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西警方上個星期公布，Elan Village Lane公寓兇殺案的嫌犯照片，並牽連出灣區其他3宗案件都跟賣淫活動有關，死者李星建的妻子看到報導十分氣憤，她相信李星建是清白的。

住在遼寧撫順的周一萌，在中國看到關於李星建命案的報導，主動跟本台記者聯絡，她說很氣憤很難接受。

周一萌接受電話採訪時說：”我第一個反應就是我很震驚，根本不可能，如果說我老公參與到這件事裏，我覺得絕對不可能，因為第二天的機票要回到洛杉磯，而且還寫他是屋主，他根本身分都沒有，怎麼可能成了屋主，我看到報導說他是屋主，還說他是皮條客，怎麼可能？”

周一萌說，他們來美國旅遊都是住民宿，李星建在聖荷西短短幾天，他們每天都視訊，看起來一切都很正常，也有其他的年輕室友。

周一萌透露，在中國有朋友看到報導說，其中一名兇手也是來自撫順，而且曾經是李星建的同學。

周一萌說：”說其中有一個就是叫Yan An這個人，他說這個人我認識，我們是一個學校的，說其中一個罪犯他們認識，來自我們遼寧撫順。”

周一萌說，李星建做的刷卡機生意跟美國沒有往來，來美國純粹就是為兒子找幼兒園，她說兩個兒子每天都在找爸爸，也擔心兒子在學校必須面對其他家長異樣的眼光。

周一萌說：”就是很無助，我也不知道有些甚麼事情可以做，就是一直在等一直在等，結果等到這篇報導出來，然後大家都會來問我，他幹嘛去了，他幹嘛去了，我在很難受的情況下，還要不停的跟這些人解答，我說絕對不可能。”

周一萌說，警方也告訴她，相信李星建不是皮條客，也不是嫖客。

周一萌說：”我們問心無愧，我們管不住別人的嘴，我問心無愧，我也相信我老公是清白，只要警方認可我老公，其他人的嘴我是管不住的。”

案發在9月28日晚上聖荷西一棟高級公寓，李星建遭兩人入屋，槍殺身亡，現場有目擊證人，警方在上星期公布5名嫌犯照片，兩人還在逃。

對於案情的諸多疑點，聖荷西警方對於記者的詢問，僅表示無法透露更多細節。

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