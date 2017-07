紐約華裔警員殉職 遺孀兩年後誕女嬰取名小天使（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

兩年半前不幸殉職的紐約華裔警員劉文健,其遺孀陳佩霞透過人工受孕,日前誕下一名女嬰,劉家稱之為“小天使”。

2014年12月20號,32歲的紐約華裔警員劉文健與另一名搭檔,在布魯克林執勤時,遭兇徒開槍射殺,兩人都不幸殉職。

在徵得劉文健遺孀陳佩霞的同意後,醫生保留並冷凍了劉文健的精子,幾個月前陳佩霞做了人工授精,並於日前為劉家生下一個女兒,取名Angelina,代表她是劉家的小天使。

紐約警察局也發佈了這個好消息,劉文健昔日的同事也有探望兩母女,照片中還可見女嬰戴著印有NYPD字樣的帽子,而且樣子也像爸爸劉文健。

陳佩霞在接受《紐約郵報》訪問時表示,在丈夫被槍殺那晚,她夢見了死去的丈夫穿著白色長袍像天使一樣,並遞給她一個嬰兒,說這是一個女孩一個小天使,因此女兒的出生,令陳佩霞和劉家都喜出望外,同時也為劉家有後倍感安慰。

劉文健是家中獨子,殉職時剛與陳佩霞新婚3個月。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。