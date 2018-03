By

【KTSF】

佛羅里達州奧蘭多一間同志夜店,兩年前發生槍擊案,槍手的妻子被控協助恐襲,一個聯邦陪審團週五裁定,被告罪名不成立。

經過兩星期審訊,陪審團裁定被告Noor Salman協助和教唆恐怖襲擊,以及妨礙司法公正罪名不成立。

被告丈夫Omar Mateen在2016年6月,在奧蘭多同志夜店開槍殺死49人,和導致超過50人受傷,是當時美國史上除了911外,死傷最嚴重的恐襲。

被告自去年1月起一直被扣留,她在聽到自己罪名不成立後,忍不住痛哭出聲,目前她已獲釋。

