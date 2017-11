灣區週三週四料再降雨 北灣雨量最多

By

【KTSF 崔凱橋報導】

週末的風暴才剛過去,新的風暴將於週三抵達灣區,哪裡首先降雨?雨勢又有多大?

新的一股風暴將於週三早上由西北南下抵達北灣,國家氣象局預測,北灣早上11時過後有雨,至於其他城市則有三至四成機會有雨。

到了週三黃昏時段,雨勢將逐漸南下,擴展至整個灣區,並持續至週四早上。

氣象局表示,今股風暴和上個週末的兩股風暴有些不同,除了晚上時段部分地區會出現局部性的大雨外,這股風暴亦會帶來強風,明天中午過後吹東南風,平均風速每小時20至30英里,陣風風速更有機會達到每小時30至35英里。

預計北灣降雨最多,Santa Rosa預計錄得超過一吋降雨,舊金山及沿海城市約有半吋至3分之2吋的降雨,南灣預計錄得10分之1至3分之1吋。

由於下雨導致路面非常濕滑,以及交通擠塞,當局呼籲民眾週三駕駛時要格外小心。

另外,本月初北灣大火火場留下燒毀的雜物,當局擔心降雨有機會將雜物沖入下水道,引致水浸,呼籲當地的民眾在下雨前做好預防工作。

