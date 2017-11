兩股風暴將抵灣區 料週四起一連4天下雨

By

【KTSF 黃恩光報導】

兩股風暴將於週四到週日期間相繼抵達灣區,預測連續4天會下雨,舊金山水利局和多個市府部門合作,做好應付風暴來臨的措施,當局也呼籲市民自己做好準備。

每逢風暴來臨,舊金山的低窪地區,例如Mission區17街一帶,就很容易出現水浸,舊金山水利局正動用7億元,重建市內的排污系統,又特別在容易水浸的地區設置防水閘。

當局稱,這些風暴只會越來越強大,所以大家需要設法應對氣候變化,與政府部門、居民和商戶合作,將風暴造成的破壞減到最低。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯提醒屋主及早修理屋頂。

許子湯說:”如果他們想申請重鋪屋頂,一定要來樓宇檢查局, 我們希望他們早日進來,申請許可證,因為我們今年許可證收費減了一成。”

國家氣象局預測,來自太平洋的冷鋒週四晚先抵達北灣,週五到週日整個灣區都會下雨,週六雨勢最大。

當局呼籲大家趁下雨之前檢查下水道和住宅的排水渠是否暢通無阻,市民也可以向工務局索取沙包,防止水浸。

