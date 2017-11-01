兩股風暴將抵灣區 料週四起一連4天下雨

By

【KTSF 黃恩光報導】

兩股風暴將於週四到週日期間相繼抵達灣區，預測連續4天會下雨，舊金山水利局和多個市府部門合作，做好應付風暴來臨的措施，當局也呼籲市民自己做好準備。

每逢風暴來臨，舊金山的低窪地區，例如Mission區17街一帶，就很容易出現水浸，舊金山水利局正動用7億元，重建市內的排污系統，又特別在容易水浸的地區設置防水閘。

當局稱，這些風暴只會越來越強大，所以大家需要設法應對氣候變化，與政府部門、居民和商戶合作，將風暴造成的破壞減到最低。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯提醒屋主及早修理屋頂。

許子湯說：”如果他們想申請重鋪屋頂，一定要來樓宇檢查局， 我們希望他們早日進來，申請許可證，因為我們今年許可證收費減了一成。”

國家氣象局預測，來自太平洋的冷鋒週四晚先抵達北灣，週五到週日整個灣區都會下雨，週六雨勢最大。

當局呼籲大家趁下雨之前檢查下水道和住宅的排水渠是否暢通無阻，市民也可以向工務局索取沙包，防止水浸。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。