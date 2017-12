今年流感提早出現高峰 加州最少11人死亡

By

【KTSF 馮政浩報導】

今年的流行性感冒季節很早就出現高峰期現象,加州最少有11人已經因此死亡,而有專家認為,今年的疫苗並未十足配對最肆虐的病毒。

流行性感冒今年開始的比較早,部分原因是美國不少地方受到寒冷天氣影響,而今年的流感疫苗效率比較低。

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,流感在上星期有急促上升的現象,有49個州和波多黎各已經通報出現廣泛或地區流感,當中36個州肆虐情況。

CDC說,今個季度有12名小童已經因為流感死亡,超過2,400人要入醫院留醫。

而在加州,最少11名65歲以下的人已經在今季死於流感。

專家相信當病人講話、打噴嚏或咳嗽時候就會散播病毒。

常見的病徵就包括發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、頭痛和疲倦。

雖然有痛苦的徵狀,大部分人在兩個星期內便會復原,有專家認為,今年的流感疫苗只是一成到3分之1有效,當疫苗和最肆虐的流感病毒不配對時,流感個案便會增多。

疫苗的效用每年不同,CDC表示,一般可以有四成到六成的減少風險效用,美國的流感季節通常由10月份到第二年的5月份,高峰通常是2月。

