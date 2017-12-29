今年流感提早出現高峰 加州最少11人死亡

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【KTSF 馮政浩報導】

今年的流行性感冒季節很早就出現高峰期現象，加州最少有11人已經因此死亡，而有專家認為，今年的疫苗並未十足配對最肆虐的病毒。

流行性感冒今年開始的比較早，部分原因是美國不少地方受到寒冷天氣影響，而今年的流感疫苗效率比較低。

聯邦疾病防控中心（CDC）表示，流感在上星期有急促上升的現象，有49個州和波多黎各已經通報出現廣泛或地區流感，當中36個州肆虐情況。

CDC說，今個季度有12名小童已經因為流感死亡，超過2,400人要入醫院留醫。

而在加州，最少11名65歲以下的人已經在今季死於流感。

專家相信當病人講話、打噴嚏或咳嗽時候就會散播病毒。

常見的病徵就包括發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、頭痛和疲倦。

雖然有痛苦的徵狀，大部分人在兩個星期內便會復原，有專家認為，今年的流感疫苗只是一成到3分之1有效，當疫苗和最肆虐的流感病毒不配對時，流感個案便會增多。

疫苗的效用每年不同，CDC表示，一般可以有四成到六成的減少風險效用，美國的流感季節通常由10月份到第二年的5月份,高峰通常是2月。

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