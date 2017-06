逾千萬民眾信用分數7月料上升 原因是甚麼？

By

您是否擔心個人信用不夠好呢?從7月1號開始,預計有上千萬個民眾信用分數(credit score) 可望小幅提升,甚麼原因呢?

從7月1號開始,各大信用成績(credit report)公司將會移除一些負面訊息,像是民事判決以及稅務留置權(tax liens),部分民眾的個人信用分數可以因此變高。

金融專家Bruce Stuart說:”這將會幫助到在信用報告上沒有其他負面訊息的人。”

財務專家表示,預料新措施將使得1,400萬美國人可以受惠,這個改變是因為信用機構和31個州的檢察總長之間,就多年來困擾大批民眾的評分錯誤所引起的訴訟,最終達成的協議。

Stuart說:”如果他們沒有名字、住址、出生日期或是社安號碼,就必須將這些資訊在信用報告移除。”

預料受影響的人士信用成績可以因此高最多20分,這對於民眾申請信用卡貸款或者是降低房貸利率都有幫助。

另外,當局接下來還將要求信用公司每90天要更新一次訊息,對於少於60個月的醫療開支債務也不用列出。

