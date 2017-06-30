逾千萬民眾信用分數7月料上升 原因是甚麼？

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【KTSF 古琳嘉報導】

您是否擔心個人信用不夠好呢？從7月1號開始，預計有上千萬個民眾信用分數（credit score） 可望小幅提升，甚麼原因呢？

從7月1號開始，各大信用成績（credit report）公司將會移除一些負面訊息，像是民事判決以及稅務留置權（tax liens），部分民眾的個人信用分數可以因此變高。

金融專家Bruce Stuart說：”這將會幫助到在信用報告上沒有其他負面訊息的人。”

財務專家表示，預料新措施將使得1,400萬美國人可以受惠，這個改變是因為信用機構和31個州的檢察總長之間，就多年來困擾大批民眾的評分錯誤所引起的訴訟，最終達成的協議。

Stuart說：”如果他們沒有名字、住址、出生日期或是社安號碼，就必須將這些資訊在信用報告移除。”

預料受影響的人士信用成績可以因此高最多20分，這對於民眾申請信用卡貸款或者是降低房貸利率都有幫助。

另外，當局接下來還將要求信用公司每90天要更新一次訊息，對於少於60個月的醫療開支債務也不用列出。

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