【KTSF 黃恩光報導】

最近白膠漿供不應求,灣區有些一元店賣到斷貨,為什麼呢?

最近社交網站非常流行DIY自己動手做Slime,這種柔軟而有彈性,可以在手中變形的物體,成為許多女孩子至愛的玩物。

製作Slime,其中一種主要的成分是白膠漿(Elmer’s Glue),廠商因為需求上升而增加產量,可是在灣區部分一元店表示,一有來貨就被搶購一空,而Target和售賣手工材料的Michaels和Beverly’s等店舖仍然有貨。

製作Slime的其中一個方法需要用到一種叫做Borax的家居清潔劑,消費者組織呼籲家長要小心,因為這種清潔劑有可能刺激眼睛和皮膚,大家可以上網尋找,不需要使用Borax的調配方法,一樣可以做到好玩的Slime。

