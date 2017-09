南灣一房難求原因是甚麽 地產專家為你分析（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

目前可說是讓賣主笑口顏開,因為一房難求,買主不惜加價最高78萬元,只求買到房子,到底原因是甚麽呢?

南灣Sunnyvale市位於Prunelle Court 1129 號的一棟獨立房屋,買家開出比標價多78萬的買價,最後以247萬在7天成交。

有地產業人士分析指出,因為Sunnyvale附近3個城市Menlo Park、Palo Alto和Mountain View的房價,相對仍比Sunnyvale貴。

地產經紀吳新銳說:”這3個城市現在小房子都已經貴到一個程度,相對都貴到一個程度了,所以你要買一個很普通很普通,你甚至不想看的房子,可能3天在Palo Alto、Menlo Park跟Mountain View,3天就賣掉了。”

吳新銳還說,Sunnyvale房子另一個搶手原因是交通方便,距離這3個城市很近,不塞車大概只需十幾二十分鐘,而且也靠近蘋果新總部。

吳新銳說:”蘋果新總部,它的人口帶來的就業,人口相當多,所以很多人如果在蘋果附近上班的話,那根本不要說,每天就算你從蘋果高速路口到停完車找到辦公室,可能我們保守說30分鐘跑不掉。”

他還說,市場供需不平衡,以及學區房都是令矽谷房價不斷飆升的因素,此外,從事裝修業的人也逐漸減少,令裝修成本成倍增加,以前大概裝修費7萬、8萬的房子,現在可能要15萬左右。

吳新銳說:”所以這一塊是很多很多,包括經紀人在內,很多經濟人都沒有領悟到的,一個潛在殺手,對房價,為甚麽房子弄得這麽漂亮,為甚麽價錢高起來,還賣的這麽快。”

有研究顯示,目前在灣區,一個家庭的年收入需達到179,000元,才能負擔一個中位價的獨立房屋,因此令許多打工的中產家庭都望塵莫及。

