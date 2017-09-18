南灣一房難求原因是甚麽 地產專家為你分析（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

目前可說是讓賣主笑口顏開，因為一房難求，買主不惜加價最高78萬元，只求買到房子，到底原因是甚麽呢？

南灣Sunnyvale市位於Prunelle Court 1129 號的一棟獨立房屋，買家開出比標價多78萬的買價，最後以247萬在7天成交。

有地產業人士分析指出，因為Sunnyvale附近3個城市Menlo Park、Palo Alto和Mountain View的房價，相對仍比Sunnyvale貴。

地產經紀吳新銳說：”這3個城市現在小房子都已經貴到一個程度，相對都貴到一個程度了，所以你要買一個很普通很普通，你甚至不想看的房子，可能3天在Palo Alto、Menlo Park跟Mountain View，3天就賣掉了。”

吳新銳還說，Sunnyvale房子另一個搶手原因是交通方便，距離這3個城市很近，不塞車大概只需十幾二十分鐘，而且也靠近蘋果新總部。

吳新銳說：”蘋果新總部，它的人口帶來的就業，人口相當多，所以很多人如果在蘋果附近上班的話，那根本不要說，每天就算你從蘋果高速路口到停完車找到辦公室，可能我們保守說30分鐘跑不掉。”

他還說，市場供需不平衡，以及學區房都是令矽谷房價不斷飆升的因素，此外，從事裝修業的人也逐漸減少，令裝修成本成倍增加，以前大概裝修費7萬、8萬的房子，現在可能要15萬左右。

吳新銳說：”所以這一塊是很多很多，包括經紀人在內，很多經濟人都沒有領悟到的，一個潛在殺手，對房價，為甚麽房子弄得這麽漂亮，為甚麽價錢高起來，還賣的這麽快。”

有研究顯示，目前在灣區，一個家庭的年收入需達到179,000元，才能負擔一個中位價的獨立房屋，因此令許多打工的中產家庭都望塵莫及。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。