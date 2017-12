加州貴為全球第6大經濟體 公校為何常缺經費（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

加州是全世界第6大經濟體,但是卻經常聽到加州的學校經費不足,甚麼原因呢?

每個學期一開始,學生們總是帶回一堆資料回家要家長填,其中一張表格就是加入家長會PTA,每個學校會費不同,像這所中半島的中文沉浸小學,只要求10元的會員費,不過表格上也列出學校未來一個學期在電腦、藝術、戶外教學等非主科項目上的每個孩子的花費,建議每個學生的捐款是450元。

College Park小學FMS前任會長王怡寧說:”我們學校有兩個家長組織,一個PTA,一個FMS,PTA每年建議每個學生的捐款是450元,FMS的建議是500元,我們另外還有一個教育基金,是一個跨區的非營利組織,幫助整個學區的音樂教育,他的建議也是50元到100元左右,所以以我們家長來講,一個學生我們的建議幾乎是1,000塊錢左右,那我們知道有些家長可能拿得出這些錢,有些家長沒辦法拿得出這些錢來。”

也因此除了籌款會,學校也會舉辦所謂的”熊貓派對”,家長、老師,甚至校長提供一個派對來籌款,比方說可以跟校長吃飯,或是電影欣賞,籌得的錢也是用來幫助學校運作。

還有年底佳節期間,每買一張禮物卡,學校就可以得到2%的回饋,家長們可說是絞盡腦汁,替學校籌錢。

王怡寧說:”在我們中文學習方面,因為教室裡面的小朋友,24到30個小朋友由一個老師來教中文,這麼困難的語言是非常困難,能把聽說讀寫這方面都學得很好,於是我們家長籌款,我們籌款部分讓我們教室可以請助教來幫老師,一起相輔相成。”

很多人一定都會問,加州這麼有錢,為什麼公立學校還要籌款。

根據報告加州對每個公立學校的學生投入的經費是每年10,291元,佔全國倒數第三名。

一名不願上鏡頭的教育界人士說,原因很多,首先加州13號法案讓許多有錢的學區少收很多地稅,另外,加州的移民居全美之冠,因此有相當多的經費花在ELD,也就是輔導移民學生的英文發展標準,越來越多學校希望每個學生都有平板電腦,也是一筆花費,最近許多學校也曾聘精神心理輔導員,來應付網路霸凌或自殺事件,而還有一個主要的原因,加州生活指數高,辦學花費也就高。

College Park小學校長莊文錩說:”其實在灣區生活費用非常昂貴,好的老師非常難找,尤其公立學校需要找有執照的老師,因此在灣區的生活費用,比其他地區真的是高很多,所以我們每年還是要籌辦經費,因為我們找不到有執照的老師,所以我們往其他方面希望提供額外的經費,吸引一些有教學經驗的老師。”

除了籌款外,莊文錩校長每年還會替學生向政府申請補助,為學生提供免費的夏令營。

值得一提的是,學校每次舉辦籌款會,都是家長出錢出力出時間,大家共同的目的就是把學校辦得的更好。

家長Susan Lee說:”讓學校更好,所有籌到的錢將幫助我們學生用在科技、藝術、科學,都花在學生的身上。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。