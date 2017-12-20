加州貴為全球第6大經濟體 公校為何常缺經費（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

加州是全世界第6大經濟體，但是卻經常聽到加州的學校經費不足，甚麼原因呢？

每個學期一開始，學生們總是帶回一堆資料回家要家長填，其中一張表格就是加入家長會PTA，每個學校會費不同，像這所中半島的中文沉浸小學，只要求10元的會員費，不過表格上也列出學校未來一個學期在電腦、藝術、戶外教學等非主科項目上的每個孩子的花費，建議每個學生的捐款是450元。

College Park小學FMS前任會長王怡寧說：”我們學校有兩個家長組織，一個PTA，一個FMS，PTA每年建議每個學生的捐款是450元，FMS的建議是500元，我們另外還有一個教育基金，是一個跨區的非營利組織，幫助整個學區的音樂教育，他的建議也是50元到100元左右，所以以我們家長來講，一個學生我們的建議幾乎是1,000塊錢左右，那我們知道有些家長可能拿得出這些錢，有些家長沒辦法拿得出這些錢來。”

也因此除了籌款會，學校也會舉辦所謂的”熊貓派對”，家長、老師，甚至校長提供一個派對來籌款，比方說可以跟校長吃飯，或是電影欣賞，籌得的錢也是用來幫助學校運作。

還有年底佳節期間，每買一張禮物卡，學校就可以得到2%的回饋，家長們可說是絞盡腦汁，替學校籌錢。

王怡寧說：”在我們中文學習方面，因為教室裡面的小朋友，24到30個小朋友由一個老師來教中文，這麼困難的語言是非常困難，能把聽說讀寫這方面都學得很好，於是我們家長籌款，我們籌款部分讓我們教室可以請助教來幫老師，一起相輔相成。”

很多人一定都會問，加州這麼有錢，為什麼公立學校還要籌款。

根據報告加州對每個公立學校的學生投入的經費是每年10,291元，佔全國倒數第三名。

一名不願上鏡頭的教育界人士說，原因很多，首先加州13號法案讓許多有錢的學區少收很多地稅，另外，加州的移民居全美之冠，因此有相當多的經費花在ELD，也就是輔導移民學生的英文發展標準，越來越多學校希望每個學生都有平板電腦，也是一筆花費，最近許多學校也曾聘精神心理輔導員，來應付網路霸凌或自殺事件，而還有一個主要的原因，加州生活指數高，辦學花費也就高。

College Park小學校長莊文錩說：”其實在灣區生活費用非常昂貴，好的老師非常難找，尤其公立學校需要找有執照的老師，因此在灣區的生活費用，比其他地區真的是高很多，所以我們每年還是要籌辦經費，因為我們找不到有執照的老師，所以我們往其他方面希望提供額外的經費，吸引一些有教學經驗的老師。”

除了籌款外，莊文錩校長每年還會替學生向政府申請補助，為學生提供免費的夏令營。

值得一提的是，學校每次舉辦籌款會，都是家長出錢出力出時間，大家共同的目的就是把學校辦得的更好。

家長Susan Lee說：”讓學校更好，所有籌到的錢將幫助我們學生用在科技、藝術、科學，都花在學生的身上。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。