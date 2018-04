By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Stonestown購物中心當中的Macy’s百貨剛剛在3月中結業,根據舊金山紀事報的報導,第一間宣布進駐這塊用地的是連鎖超級市場Whole Foods。

根據舊金山紀事報的報導,Whole Foods將會在舊Macy’s百貨的最底層開業,暫時未知道佔地多少,預計將於明年的下半年開幕。

Stonestown的物業管理公司去年入紙,向市府申請將前身是Macy’s的用地,面積一共是286,000平方呎轉變成多用途的空間,包括一間最多容納12個電影屏幕的電影院、一間超級市場以及一個美食廣場等。

物業管理公司現階段不便透露還會有什麼店鋪進駐商場,但指市民會很高興見到轉變後的Stonestown。

