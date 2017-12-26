沉迷打機影響生活 世衛或正式列為病態（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

打機可以減壓，但過度沉迷打機，對生活可能帶來影響，世界衛生組織預料會將電玩失調（gaming disorder）列入新版的國際疾病分類標準，意味著電玩失調將正式被列為病態。

凡事有好壞兩面，早有神經科學研究顯示，打機可減壓，改善手眼協調，職業電競選手甚至打出商機，但過度沉迷打機，影響到生活就變成問題。

福布斯雜誌報導，世界衛生組織明年發表國際疾病分類第十一版，草擬版本中，在精神和行為失調一項上就新增電玩失調。

世衛為電玩失調定下量度標準，包括難控制自己打機的時間和頻密程度；視打機比平常生活更重要；無視已出現的問題也要繼續打機。

如果這些行為影響到個人、家庭、社交、學習、工作，而這些行為一般持續12個月，即可被診斷為電玩失調。

雖然打機成癮是否應列為病態一直存在爭議，但過往也不乏因為打機嚴重影響生活的例子。

2011年，新墨西哥州就有一名女子因為打機，令家中幼兒因為營養不良和脫水而死，2015年台灣也有一名男子，因為連續3日打機，懷疑過勞死。

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