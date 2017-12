沉迷打機影響生活 世衛或正式列為病態（視頻）

By

打機可以減壓,但過度沉迷打機,對生活可能帶來影響,世界衛生組織預料會將電玩失調(gaming disorder)列入新版的國際疾病分類標準,意味著電玩失調將正式被列為病態。

凡事有好壞兩面,早有神經科學研究顯示,打機可減壓,改善手眼協調,職業電競選手甚至打出商機,但過度沉迷打機,影響到生活就變成問題。

福布斯雜誌報導,世界衛生組織明年發表國際疾病分類第十一版,草擬版本中,在精神和行為失調一項上就新增電玩失調。

世衛為電玩失調定下量度標準,包括難控制自己打機的時間和頻密程度;視打機比平常生活更重要;無視已出現的問題也要繼續打機。

如果這些行為影響到個人、家庭、社交、學習、工作,而這些行為一般持續12個月,即可被診斷為電玩失調。

雖然打機成癮是否應列為病態一直存在爭議,但過往也不乏因為打機嚴重影響生活的例子。

2011年,新墨西哥州就有一名女子因為打機,令家中幼兒因為營養不良和脫水而死,2015年台灣也有一名男子,因為連續3日打機,懷疑過勞死。

