認識舊金山代理市長London Breed（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山代市長London Breed週三開始接替市長職務，出席市府想民眾槍械回購的宣傳活動。

代市長Breed週三在舊金山SOMA區的活動開始前先進行默哀，悼念週二逝世的市長李孟賢。

這是舊金山警察部門和社區組織在本週六第7年舉槍械回購活動，去年的活動中，收回了113只槍枝，當中有25枝是火力強大的攻擊性武器。

市長Breed 表示，槍枝暴力是自己在年幼時司空見慣的，她支持槍枝回購。

Breed說：”我年紀小的時候，聽到槍聲，並經常出席喪禮，你會認為司空見慣，但這並不應該，是孩子們生長的環境，不單是在舊金山，應該是整個社會環境，我們必須做得更好，這類槍支回購活動，是能改變人們的生命的。”

現年43歲的Breed在舊金山出世，在西增區的公屋長大，環境惡劣，兄弟姐妹當中，有一人正在坐牢，另外一人因為吸毒過量死亡。

她曾說過，小時候的玩具是從消防部門在節日期間收集後派發得到的。

她在Galileo高中就讀，畢業於Davis加大，在舊金山大學公共行政系考獲碩士，在2012年競選第五區市議員，當時擊敗的對手是李孟賢推選出來的Christina Olague。

上任後，Breed的政綱趨向溫和派，在2015年，時任市參議會主席邱信福，因當選加州眾議員，市參議會選Breed為新主席，而因為市長李孟賢突然逝世，Breed根據市府憲章，立即成為代市長。

被問及上任後她要優先解決的問題，Breed表示，市府如公共交通等所有運作如常，而她也表示會利用自己的背景，和對舊金山的認識，為全市做出正確決定。

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