認識舊金山代理市長London Breed（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山代市長London Breed週三開始接替市長職務,出席市府想民眾槍械回購的宣傳活動。

代市長Breed週三在舊金山SOMA區的活動開始前先進行默哀,悼念週二逝世的市長李孟賢。

這是舊金山警察部門和社區組織在本週六第7年舉槍械回購活動,去年的活動中,收回了113只槍枝,當中有25枝是火力強大的攻擊性武器。

市長Breed 表示,槍枝暴力是自己在年幼時司空見慣的,她支持槍枝回購。

Breed說:”我年紀小的時候,聽到槍聲,並經常出席喪禮,你會認為司空見慣,但這並不應該,是孩子們生長的環境,不單是在舊金山,應該是整個社會環境,我們必須做得更好,這類槍支回購活動,是能改變人們的生命的。”

現年43歲的Breed在舊金山出世,在西增區的公屋長大,環境惡劣,兄弟姐妹當中,有一人正在坐牢,另外一人因為吸毒過量死亡。

她曾說過,小時候的玩具是從消防部門在節日期間收集後派發得到的。

她在Galileo高中就讀,畢業於Davis加大,在舊金山大學公共行政系考獲碩士,在2012年競選第五區市議員,當時擊敗的對手是李孟賢推選出來的Christina Olague。

上任後,Breed的政綱趨向溫和派,在2015年,時任市參議會主席邱信福,因當選加州眾議員,市參議會選Breed為新主席,而因為市長李孟賢突然逝世,Breed根據市府憲章,立即成為代市長。

被問及上任後她要優先解決的問題,Breed表示,市府如公共交通等所有運作如常,而她也表示會利用自己的背景,和對舊金山的認識,為全市做出正確決定。

