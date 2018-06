世衛將沉迷電玩成癮列危害精神健康疾病

By

世界衛生組織正式將遊戲成癮列為危害精神健康的疾病,如果持續打機影響家庭、社交等,便可算成癮。

世衛期望有關決定可以警惕玩家適當分配時間,並注意電子遊戲可能引發的身心和社交健康問題。

電子遊戲五花八門,參與的人亦越來越多,根據美國娛樂軟體協會的統計,全球有二十六億人玩電子遊戲。醫學界一直憂慮沉迷打機可能影響身心。

世界衛生組織出版的《國際疾病分類》新修訂本,將遊戲成癮列為危害精神健康的疾病之一,有可能像酒精和毒品一樣,令人上癮。

根據世衛,如果打機導致個人、家庭、社交、教育、職場等重要領域受到重大損害,並明顯地持續最少12個月,便可確診患有遊戲成癮。

徵狀包括失去自制能力、日益沉溺,一切以打機為先,而非其他興趣和日常活動,即使出現負面後果亦繼續打機、甚至加劇。

世衛將會通知各國政府把遊戲成癮納入醫療體系,令患者可獲得適當治療,世衛又表示相信真正遊戲成癮的人只佔少數。

新分類明年向世衛成員簡介預計到2022年正式實施,不過電玩行業批評世衛忽略電子遊戲、教育、治療和娛樂等價值,要求世衛暫緩執行。

