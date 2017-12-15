國務院稱中國在人權法治化保障取得巨大成就

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中國國務院最新發佈人權《白皮書》，指過去5年，中國在人權法治化保障方面取得巨大成就，《白皮書》形容，中國人民從來沒有好像今日般享有充份的公民和政治權利，而這一切，都是因為以習近平為核心的黨中央全面依法治國的戰略部署。

國務院新聞辦發表《白皮書》，指過去5年，中國在人權法治化保障方面取得巨大成就，中國人民從來沒有像今天這樣，享有如此充分的經濟，社會、文化權利和公民及政治權利。

《白皮書》題為《中國人權法治化保障的新進展》，全文約1.7萬字，分為6個部份，包括不斷完善人權保障法律體系，依法行政保障公民合法權益，有效提升人權司法保障水平，夯實人權法治化保障的社會基礎，加強黨對人權法治化保障的領導，以及積極促進全球人權法治建設。

《白皮書》指，中共十八大以來，以習近平為核心的黨中央，作出全面依法治國的重大戰略部署，將尊重和保障人權，置在社會主義法治國家建設，更加突出的位置，開啟了中國人權法治化建設的新時代。

立法方面，完善立法體制機制，推進民主立法，同時約束行政權力行使，保障公民對行政權力的監督權。

司法方面，保障人民群眾訴訟權益，完善法律援助制度，並確保審判權檢察權，依法獨立公正行使，大力推進司法公開，以及全面落實司法責任制改革。

《白皮書》強調中共堅持依法執政，保證人民依法享有廣泛權利和自由，同時加強對權力的監督和制約，為人權法治化保障提供堅強保證。

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