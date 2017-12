國務院稱中國在人權法治化保障取得巨大成就

By

【i-CABLE】

中國國務院最新發佈人權《白皮書》,指過去5年,中國在人權法治化保障方面取得巨大成就,《白皮書》形容,中國人民從來沒有好像今日般享有充份的公民和政治權利,而這一切,都是因為以習近平為核心的黨中央全面依法治國的戰略部署。

國務院新聞辦發表《白皮書》,指過去5年,中國在人權法治化保障方面取得巨大成就,中國人民從來沒有像今天這樣,享有如此充分的經濟,社會、文化權利和公民及政治權利。

《白皮書》題為《中國人權法治化保障的新進展》,全文約1.7萬字,分為6個部份,包括不斷完善人權保障法律體系,依法行政保障公民合法權益,有效提升人權司法保障水平,夯實人權法治化保障的社會基礎,加強黨對人權法治化保障的領導,以及積極促進全球人權法治建設。

《白皮書》指,中共十八大以來,以習近平為核心的黨中央,作出全面依法治國的重大戰略部署,將尊重和保障人權,置在社會主義法治國家建設,更加突出的位置,開啟了中國人權法治化建設的新時代。

立法方面,完善立法體制機制,推進民主立法,同時約束行政權力行使,保障公民對行政權力的監督權。

司法方面,保障人民群眾訴訟權益,完善法律援助制度,並確保審判權檢察權,依法獨立公正行使,大力推進司法公開,以及全面落實司法責任制改革。

《白皮書》強調中共堅持依法執政,保證人民依法享有廣泛權利和自由,同時加強對權力的監督和制約,為人權法治化保障提供堅強保證。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。