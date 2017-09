路州白人男子涉槍殺兩非裔被捕 動機疑種族歧視

By

路易斯安那州一名23歲白人男子,被控殺害兩名非洲裔男子,以及向一個非洲裔家庭開槍,已被警方拘捕,警方形容,疑犯是出於種族原因犯案。

疑犯名叫Kenneth James Gleason,調查員憑藉DNA、彈殼和其他證據,將Gleason拘捕,警方在其家中,起出納粹希特拉的演說副本。

Gleason涉嫌上週殺害一名露宿者和一名洗碗工人,被起訴一級謀殺罪,Baton Rouge署理警察局長Jonny Dunnam方稱,如果他沒有被拘捕,可以肯定他會再犯案。

不過,Gleason的代表律師稱,其當事人堅決否認犯案,並期待一切水落石出。

警方稱,Gleason在9月11日向一個非洲裔家庭居住的房子開槍,暫時未知他是否認識該家庭。

至9月12日,露宿者Bruce Cofield被槍殺,之後於上週四,49歲洗碗工人Donald Smart也被擊斃,警方稱,在兩宗案件中,疑兇從汽車步出,然後向受害人開槍,受害人中槍倒地後,疑兇繼續向他們多次開槍。

警方稱,兩名死者生前與Gleason並不認識。

