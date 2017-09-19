路州白人男子涉槍殺兩非裔被捕 動機疑種族歧視

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路易斯安那州一名23歲白人男子，被控殺害兩名非洲裔男子，以及向一個非洲裔家庭開槍，已被警方拘捕，警方形容，疑犯是出於種族原因犯案。

疑犯名叫Kenneth James Gleason，調查員憑藉DNA、彈殼和其他證據，將Gleason拘捕，警方在其家中，起出納粹希特拉的演說副本。

Gleason涉嫌上週殺害一名露宿者和一名洗碗工人，被起訴一級謀殺罪，Baton Rouge署理警察局長Jonny Dunnam方稱，如果他沒有被拘捕，可以肯定他會再犯案。

不過，Gleason的代表律師稱，其當事人堅決否認犯案，並期待一切水落石出。

警方稱，Gleason在9月11日向一個非洲裔家庭居住的房子開槍，暫時未知他是否認識該家庭。

至9月12日，露宿者Bruce Cofield被槍殺，之後於上週四，49歲洗碗工人Donald Smart也被擊斃，警方稱，在兩宗案件中，疑兇從汽車步出，然後向受害人開槍，受害人中槍倒地後，疑兇繼續向他們多次開槍。

警方稱，兩名死者生前與Gleason並不認識。

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