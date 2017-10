By

【KTSF】

主流媒體說,特朗普總統正打算利用行政命令來阻撓奧巴馬健保。

華爾街日報說,特朗普在未來幾天,很可能會指示3個聯邦機構重寫一系列健保規管條例。

當中會重點破壞奧巴馬健保法對帶病投保人士的保障,並衝擊小商業、自僱人士及志願團體所用的AHP特別健保計劃。

特朗普政府已經大幅削減奧巴馬健保計劃的文宣經費,並終止某些對健保商的保費補貼。

特朗普與國會共和黨人多次試圖推翻奧巴馬健保法,但因為不夠票而失敗。

