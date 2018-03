白宮否認特朗普有意革除通俄調查官穆勒職務

特別檢察官穆勒對通俄門調查近日有加劇之勢,特朗普在社交網站連發多個貼文,批評穆勒的調查工作。他表示穆勒團隊有13名”死硬派”民主黨人和希拉莉支持者,卻沒有一名共和黨人,反問為何沒有人質疑不公平,重申沒有勾結俄羅斯,又指穆勒一開始就不應該展開調查,暗示可能不再與穆勒合作。

特朗普一直認為有關其競選團勾結俄羅斯的指控,是政治迫害,但聽從律師意見沒有直接批評米勒穆勒。

直到近期,穆勒向特朗普集團發傳票,要求交出所有與俄羅斯相關文件。特朗普批評此舉是越界,共和黨人擔心特朗普會革除穆勒職務。

眾議院議長賴恩亦發聲明,警告特朗普勿革除穆勒職務,白宮急忙澄清。他又表示特朗普沒有考慮開除穆勒,並一直與穆勒的調查團隊合作,提供所有資料。

